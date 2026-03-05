Gabbia out, Pavlovic: "Ci mancherà, è una grande persona prima ancora che un grande giocatore"

Durante l'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Strahinja Pavlovic ha raccontato chi è l’avversario più difficile negli allenamenti: "Leao è molto difficile da fermare, ma io soffro soprattutto Pulisic. È il tipo di giocatore che non va allo scontro: è veloce e ti sfugge via. Non puoi entrare forte perché trova il modo di sgusciarti via, come un serpente. Chris si sbloccherà e tornerà a segnare con nel 2025? Lo spero. Lui è forte e per noi è fondamentale".

Chi non ci sarà domenica nel derby è Matteo Gabbia: "Gli auguro una pronta guarigione, come gli ho già scritto per messaggio. Ci mancherà: è una grande persona prima ancora che un grande giocatore". Contro l'Inter, per il serbo sarà fondamentale l'apporto dei tifosi milanisti: "Grazie per il supporto perché sono sempre il nostro dodicesimo uomo. Proveremo a vincere il derby anche per loro".