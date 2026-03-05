Pavlovic: "Ecco chi ho chiamato prima di scegliere il Milan. La Serie A? Per un difensore è la lega perfetta per crescere"

In merito alla suo arrivo al Milan e alla sua esperienza in Serie A, Strahinja Pavlovic ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "A chi mi ispiro dei tanti campioni che hanno indossato la maglia rossonera? Basta fare una passeggiata a Milanello per capire quante leggende hanno giocato qui: le foto sono ovunque, nella sala da pranzo, nello spogliatoio, in palestra... Mi rende felice indossare la stessa maglia che hanno indossato loro. È una sensazione bellissima, difficile da descrivere".

Prima di scegliere il Milan ho chiamato Luka Jovic che la scorsa stagione era qui, ma mi sono informato anche con Milenkovic e Vlahovic per sapere di più sul campionato italiano. Qual è la principale differenza tra la Serie A e i tornei dove ha giocato prima? Il Milan è il club più grande in cui ho militato finora e la Serie A è più forte rispetto ad Austria, Francia e Serbia. Qui è tutto diverso: non esistono partite facili e in questi due anni scarsi ho imparato più che nei sei precedenti della mia carriera. Per un difensore è la lega perfetta per crescere".