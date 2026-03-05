Pavlovic: "Inter favorita? Nei derby non esistono favoriti. Lo abbiamo visto anche la scorsa stagione..."

In vista del derby di domenica sera contro l'Inter, Strahinja Pavlovic ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Inter favorita? No. Nei derby non esistono favoriti. Lo abbiamo visto anche la scorsa stagione: in campionato abbiamo fatto fatica e siamo arrivati ottavi, ma i derby li abbiamo spesso vinti. Il derby fa storia a sé.

Lautaro Martinez non ci sarà? L'Inter ha quattro attaccanti che sono davvero molto bravi e hanno caratteristiche differenti. Cercherò di prepararmi per tutti, poi vedremo chi giocherà. Io mi alleno sempre al 100%, indipendentemente dall’avversario. Cosa penso di Pio Esposito? È giovane, ha fame e molte qualità. Vuole dimostrare il suo valore e per la sua età è molto forte: è un pericolo e dobbiamo prepararci anche per lui".