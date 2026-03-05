CorSera: "L'ultimo progetto di Cardinale: portare Nba Europe a Milano"

CorSera: "L'ultimo progetto di Cardinale: portare Nba Europe a Milano"MilanNews.it
Oggi alle 10:28News
di Enrico Ferrazzi

"L'ultimo progetto di Cardinale: portare Nba Europe a Milano": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il numero uno di RedBird è uno dei pilastri del progetto di espansione europea dell'Nba che dovrebbe debuttare ne 2027/2028. Due mesi, lui e Zlatan Ibrahimovic erano presenti a Londra al vertice in cui sono state anticipate le basi della nuova competizione. 

CARDINALE A SAN SIRO DOMENICA PER IL DERBY?

Dopo essere stato a Milanello e a Casa Milan due volte nelle scorse settimane, Gerry Cardinale potrebbe finalmente rivedersi anche a San Siro domenica in occasione del derby contro l'Inter. Se i suoi programmi non cambieranno sarà quindi sugli spalti del Meazza per essere vicino alla squadra rossonera nella stracittadina milanese.