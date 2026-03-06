MN - Proprietà Milan: che cos'è il 5% a favore di Elliott emerso e cosa potrebbe succedere

Come vi abbiamo riportato, è notizia di questa mattina che la Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta riguardante gli accertamenti sul passaggio di proprietà del Milan dal fondo Elliott a RedBird Capital. Un procedimento che era stato attivato in seguito alle segnalazioni dei manager di Blue Skye (Cerchione e D’Avanzo) che avevano mosso l’accusa in merito al rilascio di un pegno sulle azioni in violazione dello statuto dell’allora alleanza. I pm titolari dell’inchiesta hanno domandato alla Gip Chiara Valori l’archiviazione anche dell’ipotesi di ostacolo alla vigilanza della Figc e altri accertamenti hanno certificato che nessun veicolo riguardante il Milan, escluso RedBird oggi ed Elliott prima, avesse una quota di proprietà superiore al 25%.

In sostanza, da quello che MilanNews.it ha potuto apprendere, gli inquirenti hanno ultimato tutte le indagini, compresa una rogatoria internazionale di documenti, al termine delle quali non hanno avuto riscontri dell’impianto accusatorio, richiedendo l’archiviazione.

Proprietà Milan: la questione del 5% in favore di Elliott

Dalle notizie di stampa e dai documenti è emersa la questione legata di un 5% ancora in possesso di Elliott, ma su questa situazione va fatta una specifica importante. Il riferimento al presunto “5%” non riguarda in alcun modo una partecipazione azionaria di Elliott all’interno del club. Non si tratta di, di conseguenza, né di equity, né di azioni, né di diritti di governance o informativi. Ma allora di cosa si parla? Si tratta esclusivamente di un warrant ovvero di uno strumento finanziaro derivato che conferiscono il diritto (non l'obbligo) di acquistare (call warrant) o vendere (put warrant) un'attività sottostante — solitamente azioni — a un prezzo prefissato (strike price) entro una data di scadenza. Questo strumento era previsto nell’ambito dell’operazione di vendita del 2022, inserito nel contesto del vendor loan. Uno strumento tecnico-finanziario che comporterebbe solo un’eventuale partecipazione economica residuale in caso di futura vendita del Milan (a valori significativamente superiori).

Proprietà Milan: vendor loan ok

Il vendor loan è stato integralmente estinto nell’ambito del recente rifinanziamento grazie all’accordo con Comvest. La proprietà e il controllo del club sono stati e restano pienamente in capo a RedBird.