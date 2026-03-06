Verso Milan-Inter: Estupinan a sinistra, confermati Pulisic-Leao
Si avvicina sempre di più uno dei momenti più attesi del calendario milanese, il Derby tra Milan e Inter. Indipendentemente da stato di forma, classifica o altri elementi contingenti, la partita della Madonnina ha sempre un fascino e un peso specifico che vanno al di là di tutto questo. I rossoneri, nel concreto, vanno a caccia di punti Champions League cruciali e anche di una spinta morale per affrontare la parte finale della stagione. La gara, valevole per il 28° turno del campionato di Serie A Enilive, si disputerà a San Siro domenica sera alle 20.45,
Dopo la notizia sconfortante dell'operazione di Matteo Gabbia a inizio settimana, Allegri può sorridere per aver recuperato tra gli arruolabili anche Davide Bartesaghi, uscito malconcio da Cremona. Al momento, però, Pervis Estupinan rimane il favorito per la maglia da titolare nella linea a cinque di centrocampo che sarà verosimilmente composta, dall'altra parte, da Alexis Saelemaekers e in mezzo dal trio Fofana-Modric-Rabiot. In difesa, l'assenza del numero 46 lega le mani all'allenatore livornese: davanti a Maignan fiducia per Tomori-De Winter-Pavlovic. Anche in attacco si rimane in linea con quanto visto negli ultimi impegni, giocano quelli che sulla carta sono i migliori della rosa ma che devono ritrovare il 100% di condizione: Christian Pulisic e Rafael Leao.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2):
16 Maignan
23 Tomori, 5 De Winter, 31 Pavlovic
56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 2 Estupinan
11 Pulisic, 10 Leao.
A disposizione: 1 P. Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 33 Bartesaghi, 24 Athekame, 4 Ricci, 30 Jashari, 9 Fullkrug, 18 Nkunku
All. Allegri
Ballottaggi: Estupinan-Bartesaghi 70-30%; Fofana-Ricci-Jashari 60-20-20%
Indisponibili: Gimenez, Loftus-Cheek, Gabbia
Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot, Saelemaekers
Squalificati: nessuno
MILAN-INTER, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Doveri
Assistenti: Baccini - Berti
IV uomo: Marchetti
VAR: Abisso
AVAR: Di Bello
DOVE VEDERE MILAN-INTER
Data: domenica 8 marzo 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
