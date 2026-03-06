probabile formazione Verso Milan-Inter: Estupinan a sinistra, confermati Pulisic-Leao

vedi letture

Si avvicina sempre di più uno dei momenti più attesi del calendario milanese, il Derby tra Milan e Inter. Indipendentemente da stato di forma, classifica o altri elementi contingenti, la partita della Madonnina ha sempre un fascino e un peso specifico che vanno al di là di tutto questo. I rossoneri, nel concreto, vanno a caccia di punti Champions League cruciali e anche di una spinta morale per affrontare la parte finale della stagione. La gara, valevole per il 28° turno del campionato di Serie A Enilive, si disputerà a San Siro domenica sera alle 20.45,

Dopo la notizia sconfortante dell'operazione di Matteo Gabbia a inizio settimana, Allegri può sorridere per aver recuperato tra gli arruolabili anche Davide Bartesaghi, uscito malconcio da Cremona. Al momento, però, Pervis Estupinan rimane il favorito per la maglia da titolare nella linea a cinque di centrocampo che sarà verosimilmente composta, dall'altra parte, da Alexis Saelemaekers e in mezzo dal trio Fofana-Modric-Rabiot. In difesa, l'assenza del numero 46 lega le mani all'allenatore livornese: davanti a Maignan fiducia per Tomori-De Winter-Pavlovic. Anche in attacco si rimane in linea con quanto visto negli ultimi impegni, giocano quelli che sulla carta sono i migliori della rosa ma che devono ritrovare il 100% di condizione: Christian Pulisic e Rafael Leao.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2):

16 Maignan

23 Tomori, 5 De Winter, 31 Pavlovic

56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 2 Estupinan

11 Pulisic, 10 Leao.

A disposizione: 1 P. Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 33 Bartesaghi, 24 Athekame, 4 Ricci, 30 Jashari, 9 Fullkrug, 18 Nkunku

All. Allegri

Ballottaggi: Estupinan-Bartesaghi 70-30%; Fofana-Ricci-Jashari 60-20-20%

Indisponibili: Gimenez, Loftus-Cheek, Gabbia

Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot, Saelemaekers

Squalificati: nessuno

MILAN-INTER, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Doveri

Assistenti: Baccini - Berti

IV uomo: Marchetti

VAR: Abisso

AVAR: Di Bello

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Data: domenica 8 marzo 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it