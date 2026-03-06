Bianchin: "Prima di Natale ha giocato male, ma male per davvero, contro Hojlund. Ma Allegri gli ha dato fiducia e ora De Winter è una garanzia"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Koni De Winter: "Presto o tardi, sarebbe dovuto succedere. Il Milan ha perso un difensore per un mese – Matteo Gabbia, ovviamente – e la matematica presenta il suo conto: Allegri al momento ha tre giocatori per tre maglie. Fikayo Tomori, Koni De Winter, Strahinja Pavlovic. Saranno loro a giocare il derby, sempre loro a tirare dritto: inseparabili, finché una squalifica o una contrattura non li separi.

La chiave, in questo discorso, è il rendimento di Koni De Winter, l’unico dei centrali del Milan che può giocare in tre posizioni. Centro-destra, la più naturale. Centro-sinistra, la più atipica. Centrale, quella scelta da Allegri recentemente, destinata a diventare la principale nelle prossime partite. KDW in due mesi ha cambiato completamente status. Una settimana prima di Natale ha giocato male – ma male per davvero – in Supercoppa contro il Napoli: in grande sofferenza contro Hojlund. A inizio marzo invece è una garanzia, e non da ieri: quando Allegri gli ha dato fiducia, ha ricevuto in cambio risposte convincenti. Una domanda però resta nell’aria: il Milan si pentirà di non aver preso un difensore centrale a gennaio? Allegri pubblicamente è sempre molto politicamente corretto, quindi non si lamenterà, ma tra Capodanno e inizio febbraio avrebbe preso volentieri un’alternativa a Gabbia. La scelta di riservare al mercato un budget sostanzialmente nullo, invece, ha portato a restare con la rosa dell’autunno. Un rischio calcolato o un azzardo che darà problemi nella corsa a scudetto a Champions? Chiedetelo ai prossimi tre mesi".