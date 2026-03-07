Ordine guarda al futuro: "Milan, serviranno almeno 4 giocatori"

Ormai sempre più prossimi al Derby della Madonnina, che si giocherà domenica sera alle 20.45 a San Siro tra Milan e Inter, il giornalista tifoso rossonero Carlo Pellegatti ha proposto sul proprio canale YouTube un'intervista al collega Franco Ordine che, da diversi anni, è inviato al seguito del club rossonero. Con lui si è chiacchierato della stagione del Diavolo, del futuro di Massimiliano Allegri e anche della situazione societaria dalle parti di via Aldo Rossi. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Franco Ordine sulla stagione del Milan e sui ruoli che dovranno essere coperti in futuro: "Giudizio sulla stagione del Milan? Resto sulla metafora della casa. Quando entri in una casa un po’ diroccata che ha dei grossi problemi di stabilità, la prima cosa che devi fare è rafforzare le fondamenta inserendo il cemento armato là dove c’è bisogno. Ti devi più accontentare della solidità che dell’estetica. Quando fai un’operazione del genere, oltre che di operai giovani e aitanti, hai bisogno dell’ingegnere molto esperto capace di darti i consigli giusti: in questo paragone inserisco Modric e Rabiot. Io penso che al Milan, se esaminiamo in maniera molto critica, serviranno almeno quattro giocatori: poi te li vai a scegliere tu dove. Personalmente farei così: due difensori, un centravanti e un centrocampista che completa il reparto".