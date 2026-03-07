G.Galli: "Il Milan è una realtà: i derby il terreno dove Allegri può giocare di corto muso"

L'ex portiere rossonero Giovanni Galli è stato intervistato da Milan Vibes in vista del Derby di domenica sera. Le sue parole raccolte da TMW: "L'Inter ormai è una squadra consolidata nel tempo. Ha cambiato qualche giocatore, ma diciamo che gli uomini guida sono un po' gli stessi ormai da diversi anni. Il Milan invece ha subito una mezza rivoluzione: sono arrivati calciatori importanti, sono arrivati calciatori esperti, c'è qualche giovane. Per cui il Milan è in fase di costruzione, è il primo anno. È arrivato Allegri e ha cambiato decisamente strada e strategie per arrivare al risultato. Per cui già vedere il Milan lì credo che sia già un ottimo risultato".

Continua Galli: "Certo, se dovesse riuscire anche a interrompere questa egemonia che negli anni ha avuto l'Inter nei derby sarebbe importante. L'Inter ne aveva vinti cinque o sei di fila. Però oggi il Milan è una realtà, è una squadra concreta. Forse è una squadra che riesce a vincere più facilmente con le grandi che con le piccole. Per cui i derby, secondo me, sono proprio il terreno dove il Milan, con il cinismo di Allegri, può giocare di 'corto muso'. Chi lo deciderà? Spero non il Var".