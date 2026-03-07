M. Orlando: "Se critichi Allegri ti contestano subito. Il campionato è finito"

vedi letture

A due giorni dal Derby della Madonnina tra Milan e Inter che si giocherà domenica alle ore 20.45 a San Siro, l'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto nel corso di Maracanà sulle frequenze di TMW Radio. Le sue dichiarazioni sul tecnico Massimiliano Allegri e sull'imminente sfida rossoneri-nerazzurri.

Troppa protezione nei confronti di Allegri?

"Non si può mai criticare Allegri che ti contestano subito però gli si riconosce il buon lavoro fatto. Se dovesse vincere il Milan, per me comunque il campionato è finito. Non mi piace come gioca. A meno che non abbia una squadra buona, con campioni, attravers oil suo modo di giocare non ha chance di vincere il campionato".

Cosa dice su Milan-Inter?

"Se dovesse vincere il Milan, per me comunque il campionato è finito. Se vince l'Inter lo chiude ufficialmente".