Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli si porta a -1 dal Milan
MilanNews.it
Il Napoli fa il suo dovere nell'anticipo che, questa sera al Maradona, ha aperto il 28° turno del campionato di Serie A Enilive. I partenopei di Antonio Conte hanno sconfitto per 2-1 il Torino, reduce dalla bella vittoria sulla Lazio. La squadra campione di Italia in carica, così, mette pressione su tutte le pretendenti a un posto Champions League, su tutti il Milan che ora, in attesa di giocare domenica sera il Derby contro l'Inter, ha un solo punto di vantaggio sul club campano.
Di seguito la classifica aggiornata:
Inter 67
Milan 57
Napoli 56*
Roma 51
Como 48
Juventus 47
Atalanta 45
Bologna 39
Sassuolo 38
Udinese 35
Lazio 34
Parma 33
Cagliari 30
Torino 30*
Genoa 27
Fiorentina 24
Cremonese 24
Lecce 24
Pisa 15
Verona 15
*una partita in più
