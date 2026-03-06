Allegri al Real? Ordine: "Suggestione giornalistica. Il divorzio non conviene al management del Milan"

vedi letture

Ormai sempre più prossimi al Derby della Madonnina, che si giocherà domenica sera alle 20.45 a San Siro tra Milan e Inter, il giornalista tifoso rossonero Carlo Pellegatti ha proposto sul proprio canale YouTube un'intervista al collega Franco Ordine che, da diversi anni, è inviato al seguito del club rossonero. Con lui si è chiacchierato della stagione del Diavolo, del futuro di Massimiliano Allegri e anche della situazione societaria dalle parti di via Aldo Rossi. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Franco Ordine sull'indiscrezione di un possibile approdo di Allegri al Real Madrid: "Non credo a un’ipotesi Real Madrid per Allegri, secondo me è una suggestione giornalistica che nasce dalla stima di Florentino Perez per Allegri stesso. Pensando un po’ a come ragione Max, penso che sia uno portato sempre a completare il proprio lavoro e a non interrompere subito. Lo farebbe solo se ci fosse un clamoroso divorzio: ma non conviene al management del Milan perché qualunque allenatore dovessero proporre, si ritroverebbero davanti a una marea di critiche".