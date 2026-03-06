Occhio alle offerte che potrebbero arrivare dalla Premier League o dalla Saudi Pro League per Leao

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul rinnovo di Leao: "Il gol di Cremona ha avuto diversi significati: Rafa è tornato a segnare in una partita che si è conclusa con una festa rossonera, evento che non si verificava dall’inizio di gennaio a Cagliari. Leao ha esultato con la classica posizione del surfista, solo che per l’occasione ha scelto di portare con sé anche Nkunku: un surf immaginario per cavalcare le onde del campionato. Rafa è un generoso e ha voluto condividere così la gioia del gol: Nkunku gli aveva servito un perfetto assist in contropiede. La rete è stata la nona del campionato, superata la quota dell’intero campionato scorso (8) e l’ottantesima della sua carriera rossonera: altre ancora potranno seguirne. Addirittura Leao potrà porsi come obiettivi altri grandi numeri: il gol numero cento o i dieci anni di storia rossonera. Traguardi che vanno di pari passo e che hanno come presupposto di base il rinnovo del contratto con il Milan: l’attuale scadenza è fissata nel giugno 2028, la trattativa per il prolungamento potrebbe spostarla di due stagioni più in là.

Del contratto se ne riparlerà ovviamente dopo. Le insidie ci sono, come in ogni possibile affare: in questo caso arriverebbero dalla Premier League o dalla Saudi Pro League, gli unici campionati che potrebbero permettersi una spesa consistente sul cartellino e ovviamente sullo stipendio del giocatore. Nessuna offerta al momento è arrivata sulle scrivanie di Casa Milan. Qui si parla solo del gran finale di stagione, in cui Rafa ha come primo obiettivo la doppia cifra: letteralmente, a un passo. E ancora, riprendersi la grande Europa con il Milan e magari farsi vedere al mondo con il Portogallo. Poi sarà di nuovo Milan, sempre più Milan".