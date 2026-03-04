Andrè-Milan, Di Marzio: "Trattativa giunta in questo momento ad una fase di stallo"

Una vera e propria telenovela quella tra Andrè del Cortinthias e il Milan. I rossoneri hanno fatto tutto il possibile per bloccare il centrocampista brasiliano per la prossima stagione. La volontà del presidente brasilaino Stabile però sembra oggi la maggior priorità. Di questo ne ha parlato così Gianluca Di Marzio:

"Come raccontato, la trattativa tra il Milan e il Corinthians per André è in una fase di stallo: manca l’ok del presidente del club brasiliano. Il presidente del club brasiliano continua a non dare il suo via libera con i rossoneri che, ricordiamo, hanno già raggiunto l’accordo con il club per il trasferimento del centrocampista classe 2006. Intesa già trovata anche con il calciatore, che vuole arrivare a Milano. Intanto il Milan continua a valutare l’intervento alla FIFA per cercare di sbloccare la situazione...".