Milan alla ricerca dell’attaccante: Darwin Nunez nel mirino

Il mercato estivo è ancora lontano ma sono già numerosi i nomi che girano in orbita Milan, comunicati da diversi addetti ai lavori. In merito a questo è della Gazzetta dello Sport la notiza che riguarda il presunto apprezzamento del Milan per l'attaccante uruguaiano classe '99 dell'Al-Hilal, Darwin Nunez. 26 anni, ex Liverpool, il numero 7 è a quota 16 presenze nel campionato arabo con 6 gol e 4 assist. Nunez è legato al club fino al 2028 ed è arrivato in terra saudita per 53 milioni di euro dal Liverpool.

La concorrenza però sembra agguerrita: non solo si era parlato a gennaio del Fenerbache, ma anche per il prossimo mercato pare che più squadre siano sul classe '99, Chelsea e Newcastle su tutte. Chiaramente siamo ancora nelle fasi preliminari del mercato ma una cosa è certa: la società di Via Aldo Rossi è alla ricerca di un attaccante per il prossimo anno.m