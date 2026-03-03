MN - Milan, Gabbia un mese fuori: operato a Londra per risolvere un'ernia inguinale

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, nella giornata odierna Matteo Gabbia ha avuto un consulto con i professori Ernest Schilders e Rowena Johnson presso la Mayo Clinic Healthcare di Londra. Si è deciso di intervenire chirurgicamente per risolvere un problema di ernia inguinale.

L’operazione, eseguita dallo stesso Schilders alla presenza del dottor Mazzoni, è perfettamente riuscita. Matteo sta bene e già domani farà rientro in Italia per iniziare la fisioterapia. Il tempo di recupero è di circa un mese.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara