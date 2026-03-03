Il miglior Leao? No, ma è sicuramente il più completo. Mai visto un Rafa così

Quello che stiamo ammirando non è il miglior Leao di sempre perchè quello della stagione dello scudetto non si è più visto purtroppo, ma certamente è il più completo. Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che fin dalla scorsa estate si è presentato a Milanello un giocatore cambiato, tanto che non si esagera se si dice che si è sta vedendo un Rafa mai visto.

IL LAVORO DI MAX - L'arrivo di Massimiliano Allegri in panchina ha fatto scattare qualcosa nella testa del portoghese che on si è mai impegnato così tanto da quando è un giocatore rossonero. Nel giorno della sua presentazione, parlando di Leao, il tecnico livornese aveva detto: "Spero di fargli fare il salto definitivo, ne sono convinto, ha 26 anni e di solito gli anni importanti, quelli della maturazione". Per dire che la missione è stata raggiunta servirà ancora un po' di tempo, ma il lavoro di Max sul numero 10 milanista è sotto gli occhi di tutti.

PAROLE DA LEADER - La sua crescita è evidente sotto tutti gli aspetti, in particolare quello della leadership. Un esempio è sicuramente quello che si è visto dopo la vittoria di Cremona: Leao si è voluto presentare davanti ai microfoni per dare la carica a tutto l'ambiente in vista di domenica. Poche parole che hanno dimostrato quando sia cresciuto come leader. Anche in campo si sta vedendo un Rafa diverso, più continuo e anche più goleador. Il tutto nonostante il problema al pube che si sta portando dietro da mesi lo stia condizionando parecchio, altrimenti probabilmente i suoi numeri sarebbero anche migliori (finora 10 gol segnati contando tutte le competizioni).