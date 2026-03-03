La Gazzetta in prima pagina: "Le diavolerie di Allegri"

Dopo la vittoria in extremis sul campo della Cremonese, il Milan è ufficialmente entrato nella settimana del derby. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in taglio alto in apertura di giornale, parla proprio dei rossoneri: "Le diavolerie di Allegri". 

La rosea spiega infatti come il Milan proverà a mantenere vive le speranze scudetto, dall'altezza di De Winter alla fantasia di Nkunku. I nerazzurri restano a +10 sui rossoneri, servirà un'impresa ma nel calcio nulla è impossibile. E il Milan ci proverà fino all'ultimo.