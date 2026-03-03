Verso il derby: Gerry Cardinale atteso a San Siro per Milan-Inter
Dopo essere stato a Milanello e a Casa Milan qualche settimana fa, ora Gerry Cardinale è atteso anche a San Siro domenica in occasione del derby contro l'Inter. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il numero uno di RedBird vuole fare sentire sempre di più la sua vicinanza al Milan e per questo, se non ci saranno cambi di programma, sarà sugli spalti per vedere dal vivo la stracittadina milanese.
SERIE A, 28° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO
VENERDÌ 6/3
ore 20.45, Napoli-Torino
SABATO 7/3
ore 15, Cagliari-Como
ore 18, Atalanta-Udinese
ore 20.45, Juventus-Pisa
DOMENICA 8/3
ore 12.30, Lecce-Cremonese
ore 15, Bologna-Hellas Verona
ore 15, Fiorentina-Parma
ore 18, Roma-Genoa
ore 20.45, Milan-Inter
LUNEDÌ 9/3
ore 20.45, Lazio-Sassuolo
