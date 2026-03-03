Verso il derby: Gerry Cardinale atteso a San Siro per Milan-Inter

vedi letture

Dopo essere stato a Milanello e a Casa Milan qualche settimana fa, ora Gerry Cardinale è atteso anche a San Siro domenica in occasione del derby contro l'Inter. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il numero uno di RedBird vuole fare sentire sempre di più la sua vicinanza al Milan e per questo, se non ci saranno cambi di programma, sarà sugli spalti per vedere dal vivo la stracittadina milanese.

SERIE A, 28° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 6/3

ore 20.45, Napoli-Torino

SABATO 7/3

ore 15, Cagliari-Como

ore 18, Atalanta-Udinese

ore 20.45, Juventus-Pisa

DOMENICA 8/3

ore 12.30, Lecce-Cremonese

ore 15, Bologna-Hellas Verona

ore 15, Fiorentina-Parma

ore 18, Roma-Genoa

ore 20.45, Milan-Inter

LUNEDÌ 9/3

ore 20.45, Lazio-Sassuolo