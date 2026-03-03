Milan, niente lesioni per Bartesaghi ma derby a rischio. Pronto Estupinan
Davide Bartesaghi si è infortunato domenica a Cremona, ma per fortuna gli accertamenti a cui si è sottoposto nella giornata di ieri escluso lesioni. Si è trattato quindi di un semplice risentimento, ma ovviamente è in dubbio la sua presenza domenica nel derby contro l'Inter. Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, il giocatore verrà valutato in questi giorni a Milanello e se non dovesse riuscire a recuperare al suo posto giocherebbe Pervis Estupinan.
Di seguito la classifica aggiornata della Serie A:
Inter 67
Milan 57
Napoli 53
Roma 51
Como 48
Juventus 47
Atalanta 45
Bologna 39
Sassuolo 38
Udinese 35
Lazio 34
Parma 33
Cagliari 30
Torino 30
Genoa 27
Fiorentina 24
Cremonese 24
Lecce 24
Pisa 15
Verona 15
