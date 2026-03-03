Milan, niente lesioni per Bartesaghi ma derby a rischio. Pronto Estupinan

Davide Bartesaghi si è infortunato domenica a Cremona, ma per fortuna gli accertamenti a cui si è sottoposto nella giornata di ieri escluso lesioni. Si è trattato quindi di un semplice risentimento, ma ovviamente è in dubbio la sua presenza domenica nel derby contro l'Inter. Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, il giocatore verrà valutato in questi giorni a Milanello e se non dovesse riuscire a recuperare al suo posto giocherebbe Pervis Estupinan.

Di seguito la classifica aggiornata della Serie A:

Inter 67

Milan 57

Napoli 53

Roma 51

Como 48

Juventus 47

Atalanta 45

Bologna 39

Sassuolo 38

Udinese 35

Lazio 34

Parma 33

Cagliari 30

Torino 30

Genoa 27

Fiorentina 24

Cremonese 24

Lecce 24

Pisa 15

Verona 15