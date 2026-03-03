Milan, Gabbia spera di tornare a disposizione per il derby

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:09
di Enrico Ferrazzi

Dopo la vittoria di domenica in casa della Cremonese, Massimiliano Allegri ha concesso un giorno di riposo alla sua squadra che tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio a Milanello. Nel Centro Sportivo di Carnago si sono comunque visti alcuni giocatori, tra cui anche Matteo Gabbia che sta cercando di smaltire il risentimento muscolare che non gli ha permesso di scendere in campo nè contro il Parma, nè contro la Cremonese. Il difensore spera di tornare a disposizione per il derby contro l'Inter di domenica sera. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport

SERIE A, 28° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 6/3

ore 20.45, Napoli-Torino

SABATO 7/3

ore 15, Cagliari-Como
ore 18, Atalanta-Udinese
ore 20.45, Juventus-Pisa

DOMENICA 8/3

ore 12.30, Lecce-Cremonese
ore 15, Bologna-Hellas Verona
ore 15, Fiorentina-Parma
ore 18, Roma-Genoa
ore 20.45, Milan-Inter

LUNEDÌ 9/3

ore 20.45, Lazio-Sassuolo