Milan, Gabbia spera di tornare a disposizione per il derby
Dopo la vittoria di domenica in casa della Cremonese, Massimiliano Allegri ha concesso un giorno di riposo alla sua squadra che tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio a Milanello. Nel Centro Sportivo di Carnago si sono comunque visti alcuni giocatori, tra cui anche Matteo Gabbia che sta cercando di smaltire il risentimento muscolare che non gli ha permesso di scendere in campo nè contro il Parma, nè contro la Cremonese. Il difensore spera di tornare a disposizione per il derby contro l'Inter di domenica sera. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.
SERIE A, 28° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO
VENERDÌ 6/3
ore 20.45, Napoli-Torino
SABATO 7/3
ore 15, Cagliari-Como
ore 18, Atalanta-Udinese
ore 20.45, Juventus-Pisa
DOMENICA 8/3
ore 12.30, Lecce-Cremonese
ore 15, Bologna-Hellas Verona
ore 15, Fiorentina-Parma
ore 18, Roma-Genoa
ore 20.45, Milan-Inter
LUNEDÌ 9/3
ore 20.45, Lazio-Sassuolo
