Mercato Milan, Tuttosport titola: "André al Corinthians: liberatemi!"

vedi letture

Tuttosport in edicola questa mattina titola così sul mercato del Milan: "André al Corinthians: liberatemi!". Il club di via Aldo Rossi ha messo gli occhi da tempo sul giovane centrocampista classe 2006 del Corinthians, con cui ha anche raggiunto un accordo sulla base di 15 milioni di euro più due milioni di bonus per il 70% del cartellino (il restante 30% è dello stesso giocatore brasiliano che ha già rinunciato alla sua parte per favorire il trasferimento).

Il club verdeoro aveva di fatto accettato la proposta rossonera, tanto che si era arrivati allo scambio dei documenti vincolanti (alcuni dei quali già firmati da altri dirigenti brasiliani), ma nelle ultime ore il presidente del Corinthans, Osmar Stabile, ha bloccato tutto perchè vuole più soldi per dare il via libera definitivo alla cessione di André al Milan. Oggi è previsto un incontro tra il numero uno della squadra brasiliano, il giocatore, i suoi agenti e i suoi avvocati per capire davvero quale sia la volontà del calciatore, il quale sta spingendo per diventare un nuovo giocatore del Diavolo. Il Milan, dal canto suo, resta in attesa e non vorrebbe andare davanti al tribunale della FIFA per far valere le proprie ragioni, facendosi forte delle carte firmate.