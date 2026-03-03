Il CorSport sul mercato del Milan: "André, tutto fatto ma il Corinthians frena"
Campo e mercato, è questo il doppio fronte su cui è impegnato il Milan. E il nome che negli ultimi giorni si è avvicinato al club rossonero è quello di André del Corinthians. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega: "André, tutto fatto ma il Corinthians frena".
E ancora: "Il Milan sta cercando di chiudere in maniera definitiva l’acquisto di André, centrocampista brasiliano del Corinthians. I rossoneri hanno trovato l’accordo a 15 milioni più 2 di bonus con la società paulista, ma il presidente Osmar Stabile non ha ancora dato il via libera totale. Se l’operazione non dovesse sbloccarsi il Milan porterebbe il caso alla Fifa per avere ragione".
