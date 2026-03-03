Il CorSport analizza il Milan: "Allegri con brio"

Dopo la vittoria esterna sul campo della Cremonese, il Milan è ufficialmente entrato nella settimana del derby. I rossoneri sono sempre secondi e hanno allungato sulle inseguitrici. L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza il momento del Diavolo, titolando: "Allegri con brio".

I rossoneri hanno fino ad ora una media punti di 2.1, in linea con l'obiettivo stagionale che è la qualificazione alla prossima Champions League. Stesso ritmo del Napoli campione e del Milan di Stefano Pioli. E' l'Inter che va più veloce di un anno fa, così si spiega il +10 nerazzurro.