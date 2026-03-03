Milan, l’infortunio di Bartesaghi è meno grave del previsto. Per il CorSera potrebbe addirittura partire titolare nel derby

Milan, l’infortunio di Bartesaghi è meno grave del previsto. Per il CorSera potrebbe addirittura partire titolare nel derbyMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:29Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

C'era un po' di preoccupazione in casa rossonera dopo l'infortuno muscolare rimediato domenica a Cremona da Davide Bartesaghi, costretto ad abbandonare il campo poco prima del gol dell'1-0 di Pavlovic. Per fortuna il problema è meno grave del previsto, dato che gli esami a cui si è sottoposto ieri hanno escluso lesioni. Secondo il Corriere della Sera in edicola oggi, non è da escludere che possa addirittura partite titolare a sinistra nel derby contro l'Inter di domenica.

SERIE A, 28° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 6/3

ore 20.45, Napoli-Torino

SABATO 7/3

ore 15, Cagliari-Como
ore 18, Atalanta-Udinese
ore 20.45, Juventus-Pisa

DOMENICA 8/3

ore 12.30, Lecce-Cremonese
ore 15, Bologna-Hellas Verona
ore 15, Fiorentina-Parma
ore 18, Roma-Genoa
ore 20.45, Milan-Inter

LUNEDÌ 9/3

ore 20.45, Lazio-Sassuolo