Milan, l’infortunio di Bartesaghi è meno grave del previsto. Per il CorSera potrebbe addirittura partire titolare nel derby
C'era un po' di preoccupazione in casa rossonera dopo l'infortuno muscolare rimediato domenica a Cremona da Davide Bartesaghi, costretto ad abbandonare il campo poco prima del gol dell'1-0 di Pavlovic. Per fortuna il problema è meno grave del previsto, dato che gli esami a cui si è sottoposto ieri hanno escluso lesioni. Secondo il Corriere della Sera in edicola oggi, non è da escludere che possa addirittura partite titolare a sinistra nel derby contro l'Inter di domenica.
SERIE A, 28° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO
VENERDÌ 6/3
ore 20.45, Napoli-Torino
SABATO 7/3
ore 15, Cagliari-Como
ore 18, Atalanta-Udinese
ore 20.45, Juventus-Pisa
DOMENICA 8/3
ore 12.30, Lecce-Cremonese
ore 15, Bologna-Hellas Verona
ore 15, Fiorentina-Parma
ore 18, Roma-Genoa
ore 20.45, Milan-Inter
LUNEDÌ 9/3
ore 20.45, Lazio-Sassuolo
