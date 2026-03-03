CorSera: "Patto con i leader e piano-derby. Il Milan non ha gettato la spugna"

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così stamattina: "Patto con i leader e piano-derby. Il Milan non ha gettato la spugna". Oggi i rossoneri riprenderanno gli allenamenti a Milanello in vista della gara di domenica contro l'Inter e Max Allegri ribadirà alla squadra un concetto molto semplice già espresso domenica dopo la vittoria di Cremona: "Pensiamo solo a noi stessi, ma sognare non è vietato, dovremo divertirci e godercela" il senso del pensiero del tecnico livornese.

All'interno dello spogliatoio è stato siglato un patto tra i giocatori: dare tutto da qui a fine stagione anche se la rimonta scudetto sembra impossibile, così da non avere rimpianti nel caso in cui l'Inter dovesse crollare nelle ultime dieci partite di campionato. Domenica dopo la Cremonese, ci ha pensato anche Rafael Leao a caricare tutto l'ambiente in vista del derby con parole da vero leader: "Deve essere una questione di vita o di morte, dobbiamo prenderla sul personale".