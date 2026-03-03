esclusiva mn Chamorro (ESPN Brazil): "Vi racconto André. Giocatore molto promettente, ma non è ancora pronto per il Milan"

Il Milan lavora parallelamente su campo e mercato. Su quest'ultimo fronte, negli ultimi giorni voci ricorrenti vogliono André del Corinthians sempre più vicino ai rossoneri. Ma che giocatore è il classe 2006? È già pronto per l'Europa? Per affrontare questi argomenti, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il collega brasiliano Antonio Strini Chamorro, di ESPN Brazil.

Che tipo di giocatore è André? A chi può essere paragonato?

"André è un centrocampista dinamico con un buon controllo di palla, un'eccellente visione di gioco e un fisico eccezionale. Qui in Brasile e in Sud America, può essere paragonato ad altri "numeri 8" che hanno giocato per il Corinthians, come Freddy Rincón (ex Real Madrid), Elias (ex Sporting) e Paulinho (ex Tottenham e Barcellona)":

Cosa sta succedendo con il Corinthians? Puoi darci un aggiornamento sulla trattativa?

"André e il suo entourage hanno accettato i termini proposti dal Milan, ovvero un contratto fino al 2031. Anche il prezzo di vendita è stato confermato a 15 milioni di euro fissi più 2 milioni di euro di bonus legati alle prestazioni. Corinthians e Milan si stavano già scambiando le bozze del contratto, ma quando il presidente del Corinthians, Osmar Stabile, ha dovuto firmare, si è tirato indietro. Ora crede di poter ottenere un prezzo di vendita più alto se André continua a giocare".

17 milioni di euro sono troppi o ne vale la pena per un giocatore come lui?

"Per un giocatore che è entrato a far parte della squadra professionistica nel settembre 2024, ha giocato solo 24 partite e quest'anno è già titolare, 17 milioni di euro sono un prezzo sorprendentemente alto considerando la situazione del Corinthians. Flamengo e Palmeiras riescono a venderlo a prezzi migliori".

Il Corinthians alla fine lo lascerà andare?

"Si prevede che il Corinthians lo cederà, ma cercherà in qualche modo di aumentare il prezzo totale di vendita. Un altro giocatore che probabilmente verrà ceduto è Breno Bidon, e il Corinthians perderebbe due dei suoi principali giocatori promettenti a metà anno".

In cosa deve migliorare André?

"André deve imparare a non tenere troppo la palla, perché potrebbe perderla più facilmente. Inoltre, potrebbe migliorare il suo tiro dalla lunga distanza e anche entrare più spesso in area per segnare più gol".

È pronto per l'Europa?

"André dovrebbe restare un altro anno o due qui in Brasile per giocare partite più fisiche e acquisire più esperienza. È un giocatore molto promettente, ma non lo vedo ancora pronto per essere titolare in una grande squadra come il Milan".