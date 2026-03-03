Jimenez: "Ho chiesto al Milan la 2 e mi hanno risposto di no: dicevano che non ero pronto, che ero troppo immaturo. Si sbagliavano"

Alex Jimenez, ex calciatore del Milan riscattato definitivamente dal Bournemouth, ha rilasciato una intervista esclusiva a gianlucadimarzio.com. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Dovesse sceglierne una, quale parola in particolare dedicherebbe al Milan?

"Grazie. Grazie perché “è il club che mi ha lanciato in prima squadra, che ho amato e che amo. Sono stato molto bene al Milan: non volevo andarmene. Ma quando è iniziata la stagione ho capito che non sarei stato protagonista: ci sono state varie situazioni che non ho apprezzato”.

Quali?

“Non mi è stata data la responsabilità che pensavo di meritare, dovevano credere di più in me. Vi faccio un esempio. A inizio stagione ho chiesto la maglia numero 2: ci tenevo per la tradizione di grandi terzini. Mi hanno risposto di no: dicevano che non ero pronto, che ero troppo immaturo. Si sbagliavano. Da lì, è vero, ho perso concentrazione e sono arrivato alcune volte in ritardo”.

LE CIFRE DEL RISCATTO DI JIMENEZ

Alex Jimenez è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Bournemouth. Sono state infatti rispettate tutte le condizioni stipulate dal Milan e dal club inglese la scorsa estate per l'obbligo di riscatto del giovane terzino. Ecco le cifre del riscatto: 19 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Va ricordato però che non tutti questi soldi finiranno nelle casse del Milan: la metà infatti spetta al Real Madrid che, quando aveva ceduto lo spagnolo al Diavolo, si era assicurato il 50% sulla rivendita. In questa stagione, fino a questo momento, Jimenez ha collezionato 22 presenze con il Bournemouth tra Premier League e FA Cup e ha segnato anche un gol (in campionato lo scorso 24 gennaio contro il Liverpool). Termina così l'avventura in rossonero del terzino che era sbarcato a Milanello nell'estate del 2023.