Serie A, classifiche a confronto dopo 27 giornate: Milan a +16 rispetto ad un anno fa
Tuttomercatoweb.com fa un confronto tra la classifica di Serie A di oggi e quella dello scorso campionato dopo 27 giornate: per quanto riguarda il Milan, rispetto ad un anno fa, i rossoneri hanno 16 punti in più. Ecco il dato squadra per squadra:
Inter 67 punti (+9 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 27 giornate)
Milan 57 (+16)
Napoli 53 (-4)
Roma 51 (+8)
Como 48 (+20)
Juventus 47 (-5)
Atalanta 45 (-10)
Bologna 39 (-8)
Sassuolo 38 (in Serie B)
Udinese 35 (-4)
Lazio 34 (-16)
Parma 33 (+10)
Cagliari 30 (+5)
Torino 30 (-4)
Genoa 27 (-4)
Fiorentina 24 (-21)
Cremonese 24 (in Serie B)
Lecce 24 (-1)
Pisa 15 (in Serie B)
Hellas Verona 15 (-11)
