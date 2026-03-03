MN - Lazaro (UOL Esporte): "André-Milan, ecco come è nata la trattativa. Su di lui anche la Juve"

vedi letture

Il Milan lavora parallelamente su campo e mercato. Su quest'ultimo fronte, negli ultimi giorni voci ricorrenti vogliono André del Corinthians sempre più vicino ai rossoneri. Ma come stanno realmente le cose? E come è nata la trattativa? Per affrontare questi argomenti, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il collega brasiliano Fabio Lazaro, di UOL Esporte.

Come è nata la trattativa?

"L’agente di André è stato in Italia e, con l’aiuto di un altro procuratore che ha accesso ai grandi club europei, è tornato in Brasile con l’interesse di alcune squadre italiane, tra cui il Milan. La Juventus si è fatta avanti con un’offerta verbale, senza però presentare una proposta formale come ha fatto il Milan. Tuttavia, la Juventus ha fatto un passo indietro rispetto a qualsiasi interesse per il giocatore quando è venuta a conoscenza dell’offerta del Milan".