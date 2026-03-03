Paganin: "Il Milan è leggermente dietro all'Inter, ecco cosa fa la differenza"

Antonio Paganin, su TMW Radio, ha parlato così del Milan: "Le coppe fanno la differenza, non aver avuto gli impegni in mezzo alla settimana ti permette di avere un organico quasi sempre disponibile. Difficile fare un paragone con le altre. Il Milan è leggermente dietro all'Inter".

E’ ora di fare un grosso investimento sulla punta! Allegri vuole giocatori pronti per la Champions.

di Antonio Vitiello @AntoVitiello

L’attuale stagione è stata definita “di ricostruzione” fin dall’arrivo di Tare e Allegri a giugno scorso. E quando si ricostruisce una struttura crollata, come purtroppo è stato per il Milan nella passata stagione, è complicato vincere subito. Nonostante tutto il Diavolo ci ha provato, perché i 57 punti dopo 27 turni non sono da buttar via. La media è di 2,1 punti a partita, + 10 sulla Juve e + 9 sul quinto posto occupato dal Como. Purtroppo spicca il -10 dall’Inter, una distanza difficilmente colmabile anche se il Milan dovesse vincere il Derby.

I nerazzurri hanno avuto più continuità, addirittura 14 vittorie nelle ultime 15 partite. Ecco spiegata la differenza. Il Milan quest’anno non è stato costruito per vincere subito, e questo però è un grosso peccato perchè si poteva tentare l’assalto al primo posto. La priorità verso i bilanci in ordine ha avuto la meglio sull’ambizione di vincere e di provarci concretamente (a gennaio sessione inutilizzata), ma ora che la qualificazione alla prossima Champions è sempre più vicina, il Milan non può rimandare più certi acquisti.

La punta, per esempio, è un’urgenza dall’addio di Giroud, l’ultimo attaccante d’area che il Diavolo ha avuto. Sono tre anni che il Milan cerca l’attaccante con quelle caratteristiche ma gli investimenti sono stati diversi. Da Abraham in prestito con Jovic, a Santiago Gimenez, poi Nkunku che non ha quelle peculiarità, infine Fullkrug. Soluzioni di riserva per rimandare il vero problema. Serve un giocatore da 20 gol, una punta forte, uno da vero Milan. In estate non ci sarà bisogno di rivoluzionare la squadra, vanno fatti quei 4 acquisti intelligenti e ponderati per alzare la qualità della rosa.

Ma basta con esperimenti o mezzi giocatori, si vada sul sicuro. Se Allegri ha dettato una linea, ovvero quella di prendere giocatori pronti alla Rabiot o Modric, bisogna seguirla. Anche perché è l’unica strada per tornare ad essere competitivi realmente, per provare a vincere. L’anno prossimo sarà ancora più complicato con la doppia competizione, dunque servono 25 giocatori forti e pronti, altrimenti sarà un’altra annata senza vincere niente.