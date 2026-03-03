Scaroni: "Tutti affezionati a San Siro dove si vedono bene le partite. Ma tutto il resto non funziona"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato così a DAZN di San Siro e del nuovo stadio che il club rossonero costruirà insieme all'Inter:

Su San Siro: "Cosa funziona a San Siro? Funziona davvero che siamo affezionati tutti e che si vedono bene le partite, su questo non c'è dubbio. Tutto il resto non funziona: non funziona l'accessibilità, la sostenibilità, gli spazi dedicati, il comfrot, la sicurezza, non funzionano tante cose che gli stadi moderni invece consentono di avere, oltre a vedere bene le partite".

Sul perchè fare lo stadio insieme all'Inter: "Ci abbiamo messo 7 anni per fare uno stadio, si immagini quanto tempo ci avremmo messo per farne due a Milano. Da questo punto di vista anche essere insieme è stata una soluzione. Poi abbiamo il grande vantaggio, Milan e Inter, che sono due club che hanno le stesse esigenze e questo ci ha facilitato la vita. Se si pensa ad altre città che hanno due squadre molto diversi tra loro questa ipotesi sarebbe stata impraticabile. Oggi fare di questo stadio il luogo dove due grandi club internazionali come Miln e Inter si confrontano, contribuirà a fare di questo stadio ancora più una icona di quanto è stato San Siro fino a oggi".