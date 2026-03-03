Diddi: "Il signor André è semplicemente un Fofana più scarso. Moncada ha segnalato il giocatore, Busardò ha chiamato l'agente"

Luca Diddi, match analyst ed opinionista sportivo, parla così di André, centrocampista del Corinthians molto vicino al Milan. Il suo intervento al podcast "Calcio Selvaggio":

"Il Milan acquista il nuovo fenomeno del calcio brasiliano, ma il signor André è semplicemente un Fofana, più scarso. Io ho mandato un messaggio e poi ho chiamato un osservatore amico mio, che conosco e di cui mi fido tantissimo. Ho chiesto di André, mi ha detto che non ha mai fatto prestazioni sopra la sufficienza. Gli ho detto che si parlava di 17 milioni, al telefono si è messo a ridere. Ma perché ridi? Mi ha detto che è un giocatore che massimo ha una valutazione di 5 milioni. Allora cosa ho fatto? Vai a rivedere il percorso: Moncada ha segnalato questo giocatore. Questo giocatore è stato segnalato a Busardò, Busardò ha chiamato l’agente del calciatore"