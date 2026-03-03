Scaroni rivela: "Ecco come verrà costruito il nuovo stadio di Milan e Inter"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato così a DAZN del progetto del nuovo stadio:

Sul nuovo stadio: "Sarà uno stadio bellissimo, il più bello d'Europa, sarà una gloria per Milano. Contribuirà a continuare questo ciclo meraviglioso di Milano che sta diventando sempre più un centro d'attrazione come abbiamo visto per le Olimpiadi. Con l'aiuto di Redbird e Cardinale, saremo in condizioni di fare di questo stadio un punto di ritrovo per tutta la settimana, non solo per le partite. Architettonicamente sarà fatto dai migliori architetti del mondo. Avrà 71500 posti, quindi conserveremo la capienza che ha oggi San Siro. Daremo un'opportunità ai nostri tifosi di passare più tempo allo stadio, con un comfort completamente diverso da quello di adesso. Faremo in meglio quello che gli stadi inglesi, francesi e tedeschi già oggi offrono oggi".

Su come verrà costruito il nuovo stadio: "I nostri architetti stanno lavorando, mi aspetto di ricevere le prime selezioni di proposte nelle prossime settimane. Possso dire che sarà uno stadio molto verticale, ancora più vicino al campo rispetto a San Siro e quindi si vedrà ancora meglio. Avremo tutte le facilities, comprese quelle digitali ed elettroniche che permetteranno di vedere molto meglio la partita".