Roma, Gasperini: "Contro Milan, Napoli e Juve noi più vicini a vincere che a perdere"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa dallo Stadio Olimpico per commentare il match pareggiato 3-3 con la Juventus di domenica sera.

I tre pareggi contro le big? Solo l'Inter meglio della Roma?

"L'Inter fa un campionato a parte. Noi abbiamo fatto dei passi in avanti negli ultimi tre big match, siamo stati più vicini a vincerli che a perderli. Prestazioni di livello, ma ci sono anche i dettagli, ovvero che queste squadre nel finale portano su i giocatori abili nel gioco aereo. Non è un caso, la fisicità nel finale premia queste squadre: dobbiamo essere più bravi per non perdere su dei calci piazzati tirati addirittura da lontano. I piazzati li abbiamo sfruttati anche noi, sono dei fattori nelle partite".

Che aria ha trovato nello spogliatoio?

"Voglio essere chiaro: ovvio che ci dispiace non aver vinto, però per la miseria, loro hanno esultato come una vittoria e noi dovremmo andare in depressione? Animo, te la giochi fino alla fine. Su questo non c'è pericolo. Non vai in depressione per un gol del genere, il pareggio è un buon risultato, dispiace per come è andata la partita. Forza. Di là si esulta, e qua siamo depressi? Siamo avanti di quattro punti!".