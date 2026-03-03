MN - Chamorro (ESPN Brazil): "André è un centrocampista dinamico con buon controllo palla, visione di gioco e fisico eccezionale"

Il Milan lavora parallelamente su campo e mercato. Su quest'ultimo fronte, negli ultimi giorni voci ricorrenti vogliono André del Corinthians sempre più vicino ai rossoneri. Ma che giocatore è il classe 2006? È già pronto per l'Europa? Per affrontare questi argomenti, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il collega brasiliano Antonio Strini Chamorro, di ESPN Brazil.

Che tipo di giocatore è André? A chi può essere paragonato?

"André è un centrocampista dinamico con un buon controllo di palla, un'eccellente visione di gioco e un fisico eccezionale. Qui in Brasile e in Sud America, può essere paragonato ad altri "numeri 8" che hanno giocato per il Corinthians, come Freddy Rincón (ex Real Madrid), Elias (ex Sporting) e Paulinho (ex Tottenham e Barcellona)":

Cosa sta succedendo con il Corinthians? Puoi darci un aggiornamento sulla trattativa?

"André e il suo entourage hanno accettato i termini proposti dal Milan, ovvero un contratto fino al 2031. Anche il prezzo di vendita è stato confermato a 15 milioni di euro fissi più 2 milioni di euro di bonus legati alle prestazioni. Corinthians e Milan si stavano già scambiando le bozze del contratto, ma quando il presidente del Corinthians, Osmar Stabile, ha dovuto firmare, si è tirato indietro. Ora crede di poter ottenere un prezzo di vendita più alto se André continua a giocare".