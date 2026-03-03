MN - Lazaro (UOL Esporte) presenta André: "Un mediano ma ha grandi qualità nella costruzione del gioco"

Il Milan lavora parallelamente su campo e mercato. Su quest'ultimo fronte, negli ultimi giorni voci ricorrenti vogliono André del Corinthians sempre più vicino ai rossoneri. Ma come stanno realmente le cose? E come è nata la trattativa? Per affrontare questi argomenti, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il collega brasiliano Fabio Lazaro, di UOL Esporte.

Puoi raccontarci chi è André e come potrebbe crescere al Milan, in Italia?

"André è un giocatore giovane, con poche presenze nella prima squadra del Corinthians: 24. Si è sempre messo in evidenza nelle giovanili e ha guadagnato spazio tra i professionisti lo scorso anno, offrendo già ottime prestazioni. È un centrocampista che gioca come mediano, ma ha grande qualità nella costruzione del gioco, nel passaggio e buoni inserimenti in area, tanto che, nonostante le poche partite disputate, ha già segnato alcuni gol. Dietro le quinte, al Corinthians vedono in André un giocatore con caratteristiche adatte alla Premier League, perché oltre alla tecnica possiede anche una notevole forza fisica".