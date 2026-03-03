Jimenez aveva scritto ad un amico: "Non ho neanche giocato… questo allenatore di merda". Poi si è scusato, ma: "Ho chiesto la cessione"

Alex Jimenez, ex calciatore del Milan riscattato definitivamente dal Bournemouth, ha rilasciato una intervista esclusiva a gianlucadimarzio.com. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

La goccia che ha fatto traboccare il vaso? [Si tratta, scrive l'autore dell'intervista Luca Bendoni, di un messaggio privato, reso pubblico, in cui Jimenez si sfogava contro Allegri: (“Non ho neanche giocato… questo allenatore di merda”). A sei mesi di distanza, Alex risponde].

“È stata una cazzata. Non penso che Allegri sia un ‘allenatore di merda’ e lo dimostra la sua storia. Stavo uscendo da una partita, non avevo giocato ed ero arrabbiato: ho sbagliato la persona a cui mandare il messaggio. Dal primo giorno ho chiesto scusa ad Allegri: non penso quel che ho scritto. E lui ha accettato le mie scuse. Ma tutte queste situazioni mi hanno tolto serenità e sono stato anche io a dire alla società di cercare soluzioni: il Milan è un club che amo e non volevo sentirmi male o influenzare negativamente la squadra con un mio cattivo momento”.

LE CIFRE DEL RISCATTO DI JIMENEZ

Alex Jimenez è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Bournemouth. Sono state infatti rispettate tutte le condizioni stipulate dal Milan e dal club inglese la scorsa estate per l'obbligo di riscatto del giovane terzino. Ecco le cifre del riscatto: 19 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Va ricordato però che non tutti questi soldi finiranno nelle casse del Milan: la metà infatti spetta al Real Madrid che, quando aveva ceduto lo spagnolo al Diavolo, si era assicurato il 50% sulla rivendita. In questa stagione, fino a questo momento, Jimenez ha collezionato 22 presenze con il Bournemouth tra Premier League e FA Cup e ha segnato anche un gol (in campionato lo scorso 24 gennaio contro il Liverpool). Termina così l'avventura in rossonero del terzino che era sbarcato a Milanello nell'estate del 2023.