MN - Lazaro (UOL Esporte): André-Milan, ecco le condizioni per la fumata bianca"

Il Milan lavora parallelamente su campo e mercato. Su quest'ultimo fronte, negli ultimi giorni voci ricorrenti vogliono André del Corinthians sempre più vicino ai rossoneri. Ma come stanno realmente le cose? E come è nata la trattativa? Per affrontare questi argomenti, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il collega brasiliano Fabio Lazaro, di UOL Esporte.

Pensi che l’operazione andrà in porto? Quali sono le cifre in gioco?

"È difficile rispondere. A mio avviso, l’affare si concretizzerà solo se il Milan aumenterà l’offerta oppure se il giocatore rinuncerà a parte dei valori che gli spettano sul 30% dei diritti economici di cui lui e i suoi rappresentanti sono titolari. In caso contrario, difficilmente la trattativa andrà avanti. L’offerta del Milan è di 24 milioni di euro per il 100% dei diritti del giocatore. Poiché il Corinthians ne possiede il 70%, riceverebbe 16,8 milioni di euro. Al giocatore e ai suoi rappresentanti spetterebbero 7,2 milioni di euro".