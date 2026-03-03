Il commento del club a Cremonese-Milan: "Nota conclusiva: non tutte le strisce positive si sono concluse, in trasferta siamo a 13 risultati utili consecutivi"

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Cremonese-Milan (0-2):

"Allo Zini il Milan di Massimiliano Allegri supera 2-0 la Cremonese e riparte dopo la sconfitta col Parma che aveva interrotto la striscia di 24 risultati utili cosnecutivi. Gara ricca di occasioni: a dire il vero meglio i grigiorossi all'inizio, ma sul finire del primo tempo i rossoneri sprecano due chance enormi con Leão e Pulisic, serviti da un ispirato Fofana in versione fantasista. Nonostante un buon forcing la svolta arriva solo nei minuti finali: Pavlović la sblocca in mischia su corner a cavallo dell'ultimo minuto, poi il tridente varato da Allegri chiude i conti con Leão su assist di Nkunku, lanciato da Füllkrug.

Partita viva e combattuta, risolta con la perseverenza giusta e cambi decisivi. Buona la prova di Stahinja Pavlović, solido dietro e determinante nel gol che stappa la sfida. Buono anche il primo tempo di Fofana che riesce a creare superiorità giocando tra le linee alle spalle di un Vandeputte troppo audace. E poi Leão, che torna al gol e a incidere, specie quando parte da esterno del tridente, anche se serve più precisione per concretizzare al meglio le chance che si presentano. Tre punti fondamentali per restare secondi a 57 punti e avvicinarsi al Derby contro l'Inter capolista con slancio. Nota conclusiva: non tutte le strisce positive si sono concluse, in trasferta siamo a 13 risultati utili consecutivi".