MN - Lazaro (UOL Esporte): "André-Milan, il presidente del Corinthinas non è a suo agio rispetto all'operazione"

vedi letture

Il Milan lavora parallelamente su campo e mercato. Su quest'ultimo fronte, negli ultimi giorni voci ricorrenti vogliono André del Corinthians sempre più vicino ai rossoneri. Ma come stanno realmente le cose? E come è nata la trattativa? Per affrontare questi argomenti, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il collega brasiliano Fabio Lazaro, di UOL Esporte.

Il presidente del Corinthians sta prendendo tempo?

"Non credo. Penso piuttosto che la reazione negativa dei tifosi del Corinthians sui social riguardo alla possibile cessione di André al Milan, oltre alle dichiarazioni dell’allenatore dopo la partita di sabato, abbiano influenzato la decisione di Osmar Stábie. Secondo quanto ho appreso da persone vicine al presidente del Corinthians, lui non si è mai mostrato realmente a suo agio rispetto all’operazione, ma la trattativa è stata impostata dal direttore esecutivo del calcio. Se fosse dipeso dal dipartimento calcistico, l’affare sarebbe già stato concluso".