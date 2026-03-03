Berti e le parole di Leao in vista del derby: "Ha fatto bene. Giusto caricare il proprio esercito, soprattutto se sei palesemente inferiore all’avversario"

Berti e le parole di Leao in vista del derby: "Ha fatto bene. Giusto caricare il proprio esercito, soprattutto se sei palesemente inferiore all'avversario"
Oggi alle 12:21
di Enrico Ferrazzi

Nicola Berti, ex giocatore dell'Inter, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport le parole di Rafael Leao in vista del derby di domenica: "Sapete che vi dico? Ha fatto bene, bravo Leao! In una partita così è giusto caricare il proprio esercito, soprattutto se sei palesemente inferiore all’avversario: questi dieci punti di differenza in classifica non sono casuali: in città c’è un cugino che è nettamente meglio dell’altro, lo sappiamo noi e lo sanno pure loro...

Detto questo, il derby è bello anche perché non devi essere per forza politicamente corretto: devi farti trasportare perché questa partita ti eccita prima, durante e dopo. Sopra e sotto. Non dico che si debba fare come ai nostri tempi, quando ci tiravamo le pallonate durante il riscaldamento, ma evviva queste bollicine. Ricordiamo che è una partita che ci invidia tutto il mondo, unica e speciale, a maggior ragione se si affrontano la prima contro la seconda... a distanza".