Berti e le parole di Leao in vista del derby: "Ha fatto bene. Giusto caricare il proprio esercito, soprattutto se sei palesemente inferiore all’avversario"

vedi letture

Nicola Berti, ex giocatore dell'Inter, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport le parole di Rafael Leao in vista del derby di domenica: "Sapete che vi dico? Ha fatto bene, bravo Leao! In una partita così è giusto caricare il proprio esercito, soprattutto se sei palesemente inferiore all’avversario: questi dieci punti di differenza in classifica non sono casuali: in città c’è un cugino che è nettamente meglio dell’altro, lo sappiamo noi e lo sanno pure loro...

Detto questo, il derby è bello anche perché non devi essere per forza politicamente corretto: devi farti trasportare perché questa partita ti eccita prima, durante e dopo. Sopra e sotto. Non dico che si debba fare come ai nostri tempi, quando ci tiravamo le pallonate durante il riscaldamento, ma evviva queste bollicine. Ricordiamo che è una partita che ci invidia tutto il mondo, unica e speciale, a maggior ragione se si affrontano la prima contro la seconda... a distanza".