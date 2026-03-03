Jimenez: "Al Milan non un problema di allenatori, ma di squadra: dovevamo avere più fiducia in noi stessi. Guardate ora"

Alex Jimenez, ex calciatore del Milan riscattato definitivamente dal Bournemouth, ha rilasciato una intervista esclusiva a gianlucadimarzio.com. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Che problema c'era al Milan?

“Non penso sia mai stato un problema di allenatori. Era un problema di squadra: dovevamo avere più fiducia in noi stessi. Il calcio è così, un anno fai male e quello dopo fai bene, guardate adesso”

LE CIFRE DEL RISCATTO DI JIMENEZ

Alex Jimenez è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Bournemouth. Sono state infatti rispettate tutte le condizioni stipulate dal Milan e dal club inglese la scorsa estate per l'obbligo di riscatto del giovane terzino. Ecco le cifre del riscatto: 19 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Va ricordato però che non tutti questi soldi finiranno nelle casse del Milan: la metà infatti spetta al Real Madrid che, quando aveva ceduto lo spagnolo al Diavolo, si era assicurato il 50% sulla rivendita. In questa stagione, fino a questo momento, Jimenez ha collezionato 22 presenze con il Bournemouth tra Premier League e FA Cup e ha segnato anche un gol (in campionato lo scorso 24 gennaio contro il Liverpool). Termina così l'avventura in rossonero del terzino che era sbarcato a Milanello nell'estate del 2023.