Domani il presidente del Corinthians incontra Andrè: il braccio di ferro è economico

Era difficile aspettarsi una telenovela di calciomercato a inizio marzo e invece succede anche questo nell'universo rossonero 2025/2026. Come è ormai noto il Milan ha messo occhi - e già anche una mano - sul talento brasiliano André, centrocampista del Corinthians classe 2006: il club di via Aldo Rossi aveva trovato l'accordo con giocatore e club per una cifra intorno ai 17 milioni di euro, bonus inclusi. Eppure qualcosa dal Brasile si è inceppato: il tecnico del club Dorival Junior si è spazientito e il presidente Omar Stabile ha fermato tutto perchè manca la sua firma.

In questi minuti il quotidiano carioca UOL ha condiviso alcuni aggiornamenti in merito. Secondo quanto viene riportato il braccio di ferro interno al club e con il gicoatore è puramente economico. Sostanzialmente il Corinthians vorrebbe ricevere 24 milioni, tutti nelle casse del club: la ripartizione del cartellino infatti è suddivisa tra il 70% in favore della società e il 30% in favore del giocatore stesso. Dunque domani Stabile incontrerà direttamente André per saggiare la sua volontà di trasferirsi al Milan: se la riterrà ferrea, allora acconsentirà a firmare ma pretendendo l'intera somma del cartellino.