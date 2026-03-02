Dal Brasile: oggi incontro tra CdA Corinthias, presidente ed entourage per sbloccare la situazione André

vedi letture

Riporta il giornalista brasiliano André Hernan che nella giornata odierna è previsto un incontro tra l'entourage di André, il Consiglio di Amministrazione del Club e il Presidente del Corinthians Osmar Stabile per discutere della questione Milan.

LA SITUAZIONE ANDRÉ

Il trasferimento di André al Milan non è ancora stato finalizzato dal Corinthians ma l'accordo potrebbe comunque andare in porto, indipendentemente dalla firma del presidente Osmar Stabile. ESPN racconta che il Milan è tutelato soprattutto grazie allo scambio delle bozze del contratto, dato che gran parte dei documenti è già stata firmata dall'ufficio legale del Corinthians. Esistono anche diverse e-mail di conferma inviate dal club brasiliano.

In questo caso, esiste un termine giuridico per il contesto: proposta vincolante (binding offer). Si tratta di un documento legale e formale che stabilisce un impegno tra le parti, obbligando al rispetto dei termini, dei valori e delle condizioni. Se il presidente Stabile si rifiutasse di firmare la transazione nei prossimi giorni, il Milan, con cui il giovane centrocampista ha un accordo quinquennale (fino al 2031), sta valutando la possibilità di adire la Fifa affinché la situazione venga risolta.

Venerdì scorso, dopo una trattativa durata circa due settimane, i rossoneri hanno definito tutti i dettagli dell'acquisto, il cui valore complessivo può raggiungere i 17 milioni di euro (103 milioni di real brasiliani al cambio attuale). La vendita è stata concordata (in tre rate) come segue: 15 milioni di euro (91 milioni di real brasiliani) fissi e altri 2 milioni di euro (12 milioni di real brasiliani) variabili per il 70% dei diritti economici del giocatore - la parte in questione appartiene esclusivamente al Corinthians.

Il restante 30% dei diritti appartiene al giocatore stesso, che a sua volta ha accettato di rinunciare all'importo, il tutto per accelerare il processo e recarsi presto in Italia per sottoporsi alle visite mediche. Il trasferimento definitivo, tuttavia, avverrà solo dopo la Coppa del Mondo.