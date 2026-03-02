Sabatini fa notare: “A Saelemaekers non fischiano più nulla, ha la fama di simulatore ormai”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha parlato così di Cremonese-Milan. Questo il suo commento:

"Vittoria abbastanza sofferta e il 2-0 sembra un risultato troppo ampio per quello che si è visto in campo anche se la Cremonese è stata pericolosa solo una volta con la parata di Maignan sul colpo di testa di Luperto. Poi alcuni errori di mira da parte di Bonazzoli e Vardy. È un Milan consapevole del percorso anche se settimana scorsa c'è stata l'interruzione della striscia di imbattibilità. Maignan è stato impiegato solo in un'occasione, Tomori molto volenteroso ma molto anche impreciso, De Winter sta acquisendo personalità, Pavlovic è un giocatore che seppur un po' confusionario è un giocatore titolare anche per l'anno prossimo. Saelemaekers ha un particolare, qualsiasi fallo gli viene fatto non viene fischiato. Se l'è meritata la fama di probabile simulatore, sta di fatto che 4-5 occasioni è andato giù, sta di fatto che in alcune poteva aver un po' accentuato, in alcune era fallo, quello che è sembrato strano da parte dell'arbitro è che se accentua devi dare simulazione se non accentua devi dare giallo. Adesso con Saelemaekers la predisposizione degli arbitri è di non fischiare mai"