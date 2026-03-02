Bucchioni su Allegri: "Non c'è gioco? Lui basa il suo lavoro sull'interpretazione delle partite"
Enzo Bucchioni, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così del Milan dopo la vittoria esterna sul campo della Cremonese. Ecco un breve estratto del suo pensiero: "Non c’è gioco? Allegri basa il suo lavoro sui giocatori e sull’interpretazione delle partite e questo non lo scopriamo oggi.
A un allenatore così vanno dati giocatori pronti, lui è bravo a farli stare assieme. Il Milan lo vorrà fare? Se l’anno prossimo ci sarà la Champions e le ambizioni aumenteranno è evidente che il livello di questa squadra non potrà bastare e le caselle da riempire saranno tante".
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
