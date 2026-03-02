Bucchioni su Allegri: "Non c'è gioco? Lui basa il suo lavoro sull'interpretazione delle partite"

vedi letture

Enzo Bucchioni, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così del Milan dopo la vittoria esterna sul campo della Cremonese. Ecco un breve estratto del suo pensiero: "Non c’è gioco? Allegri basa il suo lavoro sui giocatori e sull’interpretazione delle partite e questo non lo scopriamo oggi.

A un allenatore così vanno dati giocatori pronti, lui è bravo a farli stare assieme. Il Milan lo vorrà fare? Se l’anno prossimo ci sarà la Champions e le ambizioni aumenteranno è evidente che il livello di questa squadra non potrà bastare e le caselle da riempire saranno tante".