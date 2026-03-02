Derby U18, Milan-Inter finisce 1-1. Ad assistere al match anche Kirovski, Vergine, Oddo e Renna
Oggi pomeriggio si è disputato il derby tra Milan ed Inter nel campionato Under 18 a girone unico. Il risultato della sfida tra rossoneri e nerazzurri, valida per la venticinquestima giornata del torneo, è di parità: la gara è finita 1-1.
Ad assistere al match c'erano Jovan Kirovski, Sport Development Director rossonero, Vincenzo Vergine, Responsabile del Settore Giovanile, Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro e Giovanni Renna, allenatore del Milan Primavera.
