MN - Il tecnico dello Slavia Praga Trpišovský su Leao: "Potrebbe essere uno dei migliori al mondo, ma esprime solo il 40% del suo potenziale"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato Jindřich Trpišovský tramite il giornalista Alessandro Schiavone a Praga. Avversario nella doppia sfida nei sedicesimi di Europa League (vittoria per 3-1 a Praga e 4-2 a Milano per i rossoneri, ndr) due anni fa, con l'allenatore dello Slavia Praga abbiamo parlato di Leão, Pulisic, il talentino dello Slavia Mubarak Suleiman e la famosa ammonizione di Nedved 23 anni fa.

Di seguito un estratto delle sue considerazioni:

In Italia lo vediamo come un eterno incompiuto. Ingiocabile quando ne ha voglia ma spesso insufficiente. In Repubblica Ceca che opinione vi siete fatti di Leão?

"Parliamo di uno che potrebbe essere tra i cinque migliori giocatori del mondo. Ma purtroppo fa vedere solo il 30-40 % del suo potenziale e in transizione difensiva aiuta poco o niente."

Quindi non un grande giocatore?

"Lui è un top player offensivo. Ma ha bisogno che la squadra giochi per lui per rendere al massimo. Il problema è che avere troppi Leão creerebbe guai seri alla propria squadra. Rafael ha la capacità di decidere certe partite com'è stato contro di noi. È un giocatore eccezionale ma se la squadra non gioca per lui va in difficoltà come era successo all'andata a Milano."