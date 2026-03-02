Il Bologna fatica e passa solo al 90°: Pisa battuto di misura
Nella prima delle due gare del lunedì che chiudono il 27° turno del campionato di Serie A Enilive, il Bologna si porta a casa tre punti vincendo 0-1 contro il Pisa allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. Gara sofferta per la squadra di Vincenzo Italiano che è riuscita a mettere la testa davanti solamente al 90° minuto grazie alla rete di Odgaard. Per i toscani è l'ennesima prova solida difensiva vanificata nei minuti finali, un tema ricorrente da quando è arrivato il nuovo tecnico Hiljemark che ancora non ha vinto.
VENERDÌ 27/02
Parma-Cagliari 1-1
SABATO 28/02
Como-Lecce 3-1
Hellas Verona-Napoli 1-2
Inter-Genoa 2-0
DOMENICA 1/03
Cremonese-Milan 0-2
Sassuolo-Atalanta 2-1
Torino-Lazio 2-0
Roma-Juventus 3-3
LUNEDÌ 2/03
Pisa-Bologna 0-1
Udinese-Fiorentina h. 20:45 DAZN/SKY
